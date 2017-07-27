（中央社記者黃麗芸台北2017年7月27日電）美國白宮宣布，鴻海集團將在美投資100億美元。經濟部次長楊偉甫今天表示，這項投資案能促進台美雙方在技術層面或未來合作層面，創造雙贏效果，也能增加企業競爭力，經濟部樂觀其成。



白宮宣布，鴻海集團將在美投資100億美元（約新台幣3000億元）、於威斯康辛州設面板廠，初期就能創造3000個優薪製造業工作，未來在當地也有潛力帶動1萬3000個就業機會。



楊偉甫上午出席「永續循環經濟發展協進會106年年會」，他在會前接受媒體聯訪時表示，企業在跨國投資過程中，若能貼近其終端消費市場，對企業經營是個最好模式。



他指出，鴻海是跨國企業，赴美投資考量是從其企業經營角度來看，鴻海目前在日本收購夏普公司、台灣則有群創公司，美、日、台面板產業有各自強項，這種投資和布局方式有互補效果。



「依現在趨勢發展來看，是非常樂觀其成」，楊偉甫認為，鴻海此布局對跨國企業發展有很好效果，它到美國投資當然合理。



楊偉甫也提到，鴻海這項投資案能促進台美雙方在技術層面或未來合作層面創造雙贏效果，此模式也能增加企業競爭力，經濟部對鴻海的作法表示尊重，也希望得到很好效果。



關於鴻海事前是否有和經濟部進行事前溝通？楊偉甫表示，自己不清楚有無進行內部私下溝通，但鴻海評估過程中的訊息很透明，媒體都有報導，經濟部工業局也了解鴻海的做法和布局主因，貼近終端消費市場是跨國企業常用方法，其能產生的效益會更大。



楊偉甫說，對於國內產業鏈來看，若鴻海有部分生產線移到美國當地生產，當然也會帶動產業鏈過去，但這部分影響仍在持續觀察，不過企業在全球布局過程中，分散生產線到其他市場是正常現象，也希望企業在發展過程中能同時兼顧到國內市場、增加投資，目前看來和美、日關係密切，一定能有互補效果。