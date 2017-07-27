（中央社首爾27日綜合外電報導）南韓科技巨擘三星電子公司（Samsung Electronics Co.）今天公布第2季財報，由於記憶體晶片需求提高和智慧型手機銷售上升，第2季淨利較去年同期躍增88.9%。



法新社報導，三星發表聲明說，4月至6月的淨利從去年的5兆8500億韓元（約新台幣1596億元），成長至11兆500億韓元（約新台幣3014億元）。



營業利潤較去年同期成長72.9%，來到14兆700億韓元，整體銷售增加19.7%，來到61兆韓元。



三星說：「零件業務帶動大幅營利成長…主要歸功於高密度伺服器動態隨機存取記憶體（DRAM）與固態硬碟（SSD）的強勁記憶體需求。」



三星為全世界最大手機與記憶體晶片製造商，負責供應晶片給其他公司，如主要競爭對手蘋果公司。



利潤分析報告顯示，三星記憶體晶片事業在第2季撈進13兆9400億韓元的營業利潤，較去年同期成長65%。（譯者：中央社周莉芳）1060727