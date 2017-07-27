（中央社記者黃麗芸台北27日電）鴻海赴美設面板廠，將在美投資100億美元。經濟部工業局今天表示，國內平面顯示器產業鏈完整且產品線靈活，鴻海赴美投資案短期內不致影響國內面板產業發展。



鴻海集團董事長郭台銘今天在白宮與美國總統川普同台宣布，將在威斯康辛州投資100億美元（約新台幣3000億元）設LCD面板廠。



工業局表示，對於鴻海的全球化策略，著眼美國市場、技術及人才並進行布局，有助強化其全球運籌能力，政府樂觀其成。



工業局說，透過這次美國總統川普「美國優先」政策，也讓業者重新思考全球布局策略，改變過去台灣接單、中國大陸生產並出口全世界的經營模式，考量採行直接連接美國市場的布局策略，在美建立生產基地或技術合作。



工業局指出，國內平面顯示器產業的上中下游產業鏈完整，且相關面板廠商產品線相當靈活，對於各區域市場品牌客戶的客製化需求，廠商可提供多樣化顯示技術和提供整體式解決方案，鴻海這項投資案短期還不致影響國內面板產業發展。



工業局指出，政府未來將持續運用資源鼓勵企業投入創新活動、無形資產流通運用、產業人才資源發展、資金協助、產業投資、產業永續發展環境及土地提供等多項具體措施。



不僅於此，工業局說，政府也將運用租稅、補助、輔導及低利融資等多元化政策工具，誘導企業持續投入創新研發等活動，希望透過上述多項政策推動，促進國內產業創新，改善產業環境，以及推動產業升級轉型。1060727