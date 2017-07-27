（中央社記者楊淑閔台北27日電）台美貿易對話昨天展開，瘦肉精美豬仍是焦點，以美台農業貿易來說，去年美對台順差30億美元。農委會表示，關於瘦肉精美豬來台是否解禁，因風險評估未出爐，預期仍是各自表述。



美國總統川普上任以來，台美昨天首度展開貿易對話。聯合報報導，美方關切對台貿易逆差133億美元，僅是貨品貿易，去年美對台服務業貿易順差也有42億美元，還有美國最在意的農業議題，去年美對台順差30億元。



農委會國際處統計，去年美國對台灣在農業議題上貿易順差30億元，主要是台灣從美國進口 4大品項農產，黃豆5.1億美元、玉米4.8億美元、小麥2.6億美元，以及牛肉達3.6億美元。



而且依據國際處的統計，台灣去年購買美牛的進口金額，明顯高於從紐西蘭進口的1.5億美元及從澳洲進口的2億美元。



不過農委會國際處副處長林家榮表示，國對國的貿易對話，看的是整體貿易往來，不會因為農業方面美國對台灣是順差，美國就不談美豬議題。



但若要進入實質對話，使用瘦肉精美豬的風險評估必須完成，作為對話依據資訊。農委會指出，美國在台協會華府總部率經貿代表團訪台一週，農委會也將與其會面；不過，瘦肉精豬肉的風險評估尚沒有具體進度，台美貿易對話年年會觸及含瘦肉精美豬議題，「預期還是會各自表述」。1060727