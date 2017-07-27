（中央社記者黃兆平紐約26日專電）鴻海集團投資美國邁出重要一步，宣布落腳美國威斯康辛州打造世界最先進液晶顯示（LCD）面板廠。駐美投資服務處主任凌家裕樂觀其成，認為是重要時刻做出正確決定。



這是台商近年來赴美最大投資案，也是繼台塑、南亞、台泥、建大輪胎、復盛空壓機後，在美設立大型製造生產基地的台資企業，對強化台美經貿合作具有指標意義。



凌家裕強調，鴻海集團基於全球投資布局考量，不把雞蛋全放在一個籃子，分散風險，對企業未來發展相當重要；加上美國總統川普上任後，大力倡導在美生產、投資美國，對鴻海投資美國具有正面積極作用。



他同時指出，在眾多爭取者較勁下，鴻海落腳威斯康辛州，相信可以獲得聯邦及地方州政府相對好的優惠條件，對台資企業發展具有相當大誘因。



另外，凌家裕提及在蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）允諾川普將在美國興建3座大型工廠後，做為蘋果主要供應鏈合作廠商，富士康選擇此時在美設廠，有助與蘋果更緊密配合。



不過，凌家裕也以台泥以前在奧克拉荷馬州廠區曾因工會引發爭議為例，提醒富士康注意美國複雜的工會問題，以免衍生不必要困擾。



台資企業目前投資美國以加州、德州、堪薩斯州、紐約州及新澤西州等為主要大宗，保守估計為美創造10萬個以上工作機會。鴻海將在未來4年投資美國100億美元（約新台幣3000億元），初期就能創造3000個優薪製造業工作，未來在當地也有潛力帶動1萬3000個就業機會。1060727