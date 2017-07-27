（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布維持基準利率不變，稱將在「相對快的」時間內縮減其大規模持債部位，被外界解讀為對美國經濟具信心的表現。



路透社報導，Fed將基準利率維持在1.00%到1.25%的區間，並表示將持續緩步進行貨幣緊縮政策，從2015年以來，利率已因此提升1個百分點。



在為期兩天的政策會議之後， 聯準會的制定利率委員會指出，經濟適度成長，就業狀況也趨於穩健，但提醒整體通膨與測量物價成長構成因素的指標雙雙下降，未來將「謹慎留意」物價走勢。



Fed說明：「委員會預期，在相對快的時間內，展開損益平衡表正常化計畫。」並稱將依循6月提出的計畫進行。



為了因應2007到2009年的金融危機與經濟衰退，Fed將利率推減至將近零以來，透過無限期購債壓低利率的方式，已投入超過3兆美元，導致資產負債表膨脹至4.5兆美元。



減輕資產負債表壓力，代表將終結這個備受爭議、引發共和黨國會議員抨擊的政策工具。



今天Fed的決議獲所有決策官員無異議通過。（譯者：中央社許湘欣）1060727