Fed擬提早縮減資產負債表 市場正面解讀中央社 (2017-07-27 11:47)
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布維持基準利率不變，稱將在「相對快的」時間內縮減其大規模持債部位，被外界解讀為對美國經濟具信心的表現。
路透社報導，Fed將基準利率維持在1.00%到1.25%的區間，並表示將持續緩步進行貨幣緊縮政策，從2015年以來，利率已因此提升1個百分點。
在為期兩天的政策會議之後， 聯準會的制定利率委員會指出，經濟適度成長，就業狀況也趨於穩健，但提醒整體通膨與測量物價成長構成因素的指標雙雙下降，未來將「謹慎留意」物價走勢。
Fed說明：「委員會預期，在相對快的時間內，展開損益平衡表正常化計畫。」並稱將依循6月提出的計畫進行。
為了因應2007到2009年的金融危機與經濟衰退，Fed將利率推減至將近零以來，透過無限期購債壓低利率的方式，已投入超過3兆美元，導致資產負債表膨脹至4.5兆美元。
減輕資產負債表壓力，代表將終結這個備受爭議、引發共和黨國會議員抨擊的政策工具。
今天Fed的決議獲所有決策官員無異議通過。（譯者：中央社許湘欣）1060727
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Ralph Lauren 大馬3號斜紋女POLO杉(白藍)
- Alviero Martini 義大利地圖包 PU雙肩後背包(中)-白/地圖
- 【House Door】超吸濕排濕表布8cm厚全平面竹炭舒壓床墊-雙
- 【雅紅珠寶】完美無暇天然玻璃種放光馬鞍戒-尾戒-#7.5
- 【ALBA】騎士同盟三環計時男錶-白/咖啡(AT3201X1)
- ASUS華碩 UX410UQ-0091A7500U 14吋FHD/i7-7500U/8G記憶體/1
- 【依波路 E.BOREL】復古系列時尚石英女錶(LBR906-212BK 銀x
- LooCa 吸濕排汗8cm記憶床墊-單人
- RALPH LAUREN POLO 簡約單色混羊毛扁帽-咖啡色
- 【NIXON】C45 LEATHER 跟隨自我潮流中性錶-青銅綠x黑x大(A4
尼莎颱風進逼 北北基桃29日正常上班課【中央社】
首批Model 3交付：特斯拉的大日子 馬斯克的能源夢【北京新浪網】
富士康百億美元投資落戶美國 特朗普感謝郭台銘【北京新浪網】
金價沖高遇攔路虎 黃金多頭仍處危機【北京新浪網】
退出上海 統一獨資經營台灣星巴克 處分利益逾三百億【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》