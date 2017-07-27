南韓與中美洲自貿協定簽訂進程延宕中央社 (2017-07-27 11:44)
（中央社德古西加巴26日綜合報導）本地媒體報導，由於陷入政治危機，南韓與中美洲各國原先預定於今年中簽訂自由貿易協定的進程遭到延宕。
宏都拉斯「論壇報」（La Tribuna）引述一位參與自貿協定談判的人士表示，去年底南韓與中美洲各國代表在尼加拉瓜首都馬納瓜召開最後一次會議。
其後，雙方達成的協議被翻譯成多種語言，並進入各國內部審核過程。
宏都拉斯民間企業委員會（Cohep）主管貿易政策的官員卡斯提約（Helui Castillo）對媒體表示，原本預定目前應已完成各國國內批准程序，但因南韓前總統朴槿惠涉案下台，進程延宕。
卡斯提約指出，由於南韓陷入政治危機，因此雙方仍處於法律和技術審查階段，他們原來認為，南韓可在6、7月份完成簽署，但現在還在等候南韓方面通知新的日期。
他說，如果從現在起一切進行順利，很可能在9月份完成簽署，但這一切還要看南韓的政治情勢發展。
據報導，如果南韓國會批准了這項自由貿易協定，就可以一對一方式與中美洲區域內任何已完成協商的國家簽署自貿協定，但瓜地馬拉除外，因為瓜國與南韓方面的談判還有一項未完成。1060727
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
尼莎颱風進逼 北北基桃29日正常上班課【中央社】
首批Model 3交付：特斯拉的大日子 馬斯克的能源夢【北京新浪網】
富士康百億美元投資落戶美國 特朗普感謝郭台銘【北京新浪網】
金價沖高遇攔路虎 黃金多頭仍處危機【北京新浪網】
退出上海 統一獨資經營台灣星巴克 處分利益逾三百億【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》