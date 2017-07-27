（中央社德古西加巴26日綜合報導）本地媒體報導，由於陷入政治危機，南韓與中美洲各國原先預定於今年中簽訂自由貿易協定的進程遭到延宕。



宏都拉斯「論壇報」（La Tribuna）引述一位參與自貿協定談判的人士表示，去年底南韓與中美洲各國代表在尼加拉瓜首都馬納瓜召開最後一次會議。



其後，雙方達成的協議被翻譯成多種語言，並進入各國內部審核過程。



宏都拉斯民間企業委員會（Cohep）主管貿易政策的官員卡斯提約（Helui Castillo）對媒體表示，原本預定目前應已完成各國國內批准程序，但因南韓前總統朴槿惠涉案下台，進程延宕。



卡斯提約指出，由於南韓陷入政治危機，因此雙方仍處於法律和技術審查階段，他們原來認為，南韓可在6、7月份完成簽署，但現在還在等候南韓方面通知新的日期。



他說，如果從現在起一切進行順利，很可能在9月份完成簽署，但這一切還要看南韓的政治情勢發展。



據報導，如果南韓國會批准了這項自由貿易協定，就可以一對一方式與中美洲區域內任何已完成協商的國家簽署自貿協定，但瓜地馬拉除外，因為瓜國與南韓方面的談判還有一項未完成。1060727