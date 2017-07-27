（中央社瓜地馬拉市26日綜合報導）薩爾瓦多與尼加拉瓜經濟部長昨天在瓜地馬拉首都瓜地馬拉市共同宣布，將加入由瓜地馬拉和宏都拉斯共同發起的區域關務同盟。



薩尼兩國政府是在與瓜薩完成第一回合工作會議，對加盟路線圖進行了解後作以上宣布，兩國已決定在短期內正式加入關務同盟。



薩爾瓦多經濟部長羅培茲（Tharsis Salomon Lopez）和尼加拉瓜經濟部長索洛札諾（Orlando Solorzano）在一項記者會中表示，期望在今年12月前完成所有相關協商，正式加盟。



瓜地馬拉與宏都拉斯於去年6月起開始推動中美洲關務同盟，目的在於將區域內75%的雙邊交流自由化，並開放其他國家加入同盟。



中美洲關務同盟的構想是統一各國海關，互相可以同樣的關稅進口貨物，同時簡化各國人民往來通關的程序。1060727