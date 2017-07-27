鴻海在美投資定案 經部：樂觀其成中央廣播電台 (2017-07-27 11:02)
鴻海董事長郭台銘在台灣時間今天(27日)清晨近5點半，和美國總統川普同台宣布，未來4年將在威斯康辛州投資100億美元建LCD廠，約新台幣3,000億。經濟部回應表示，企業投資貼近終端消費市場，有助於布局，經濟部樂觀其成，但也希望鴻海能夠增加投資台灣，以台灣接單，國外生產方式，增加企業競爭力。
鴻海集團在美國的投資定案，並於27日發表的聲明中表示，未來4年內在威斯康辛州打造世界最先進的LCD面板廠，預計創造3,000個工作機會，並有機會上看至13,000人。至於未來生產的LCD面板，應用範圍從最新世代電視、自動駕駛汽車、航空器系統，並擴及教育、娛樂、健康醫療、尖端製造、辦公室自動化到安全生活等。
對於鴻海在美國的布局，經濟部也回應指出，企業的跨國投資，如果能夠貼近終端消費市場，對企業經營是最好的模式，經濟部樂觀其成，畢竟對於鴻海未來發展也很有幫助。經濟部次長楊偉甫說：『(原音)我們也了解鴻海在日本已有收購的夏普公司，台灣也有群創公司，日本，美國，台灣在面板產業，都有各自的強項，這種投資和布局方式，是有互補效果，以目前趨勢發展，我們是樂觀其成，因為像鴻海這種跨海布局，對企業發展有更好的效果，我們也希望有這樣的投資案，能夠促進兩國之間在技術層面，以及對未來的合作層面，能創造雙贏的效果。』
不過，經濟部也期盼，鴻海在擴大國外的布局，也能夠增加投資台灣，以台灣接單，國外貼近消費市場的方式生產，增加企業的競爭力。至於鴻海的做法，是否帶動其他企業至海外布局？經濟部不排除有這樣的可能性，但會持續觀察。
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