針對鴻海董事長郭台銘與美國總統川普共同宣布富士康將在美國威斯康辛州設廠，將打造最先進的面板生產線。經濟部今天(27日)表示，此投資案短期尚不致影響國內面板產業的發展。

經濟部指出，目前我國平面顯示器產業的發展，上中下游產業鏈完整且相關面板廠商產品線相當靈活，對於各區域市場品牌客戶的客製化需求，廠商可提供多樣化顯示技術提供整體式解決方案，此投資案短期尚不致影響國內面板產業的發展。

經濟部表示，未來政府也將持續運用政府資源鼓勵企業投入創新活動、無形資產流通運用、產業人才資源發展、資金協助、產業投資、產業永續發展環境及土地提供等各方面提出具體措施，並運用租稅、補助、輔導及低利融資等多元化政策工具，誘導企業持續投入創新研發等活動，以促進產業創新，改善產業環境，推動產業升級轉型。