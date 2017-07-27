台灣肺癌死亡人數近30年增長5.7倍，死亡率連續蟬聯各類癌症之冠。癌症希望基金會與台灣肺癌學會等五大學會響應今年(2017年)世界抗癌日主題，今天(27日)提出「儘早發現」、「精準醫療」、「降低死亡」、「延長存活」、「醫病攜手」等5項期許，呼籲醫病攜手一同「戰勝肺癌」。

一名37歲男性因胸悶胸痛就診發現罹患肺癌第四期，已無法手術治療，患者歷經腦、骨等4次不同器官轉移及化療、標靶、電療、放療等各種治療方式，直到使用最新的免疫療法，才讓病情再次穩定，又有一線生機。

癌症希望基金會董事長、基隆長庚癌症中心主任王正旭表示，肺癌難以早期發現、早期治療，所以死亡率高、存活率低，台灣肺癌死亡人數近30年增長5.7倍，平均不到57分鐘即有一人因肺癌死亡。要達成降低死亡率目標，除了早期發現，更應該搭配患者的病理型別，選擇適合的藥物，例如，EGFR基因突變的肺腺癌病人，可選擇標靶藥物治療，其它型別或未突變的病人則以傳統化療優先。

王正旭指出，近年來新興免疫療法則對「非小細胞肺癌」中的「鱗狀上皮癌」及少部分「腺癌」有不錯的療效，相信未來免疫療法能取得更好的進展，提供肺癌患者更精準的醫療。王正旭：『(原音)免疫療法很有機會找到不適合使用標靶治療的不是小細胞癌的病人，透過更好的生物標記探索，可以找出哪一些的腫瘤如果在哪些生物標記上有哪一些異常的話，我們能夠期盼透過這樣的方式提供精準醫療。』

王正旭說，肺癌患者需要更多武器對抗疾病，癌症希望基金會與中華民國癌症醫學會、台灣肺癌學會、台灣病理學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣臨床腫瘤醫學會等五大學會，響應今年(2017年)世界抗癌日主題「WE CAN. I CAN」，將於8月1日世界肺癌日在台北101大樓點下希望之燈，提出5個「WE CAN.」宣誓，包括：「儘早發現」、「精準醫療」、「降低死亡」、「延長存活」、「醫病攜手」，呼籲重視肺癌高死亡率問題，一同「戰勝肺癌」。