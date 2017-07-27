Google公司今天(27日)公布「2017年台灣中小企業網路行銷行為分析報告」，相較於3年前的調查，台灣中小企業增加了影音、社群和電商功能，且完全沒有網路活動的中小企業從2014年的24%降至17%，數位化落差的狀況有明顯改善。

Google公司於3年前首度與易普索市場調查研究公司(Ipsos ASI)進行「台灣中小企業網路行銷行為分析」調查；3年後，他們再度公布「2017年台灣中小企業網路行銷行為分析報告」。

調查顯示，因應數位化新趨勢興起，中小企業在網站中添增影音、社群和電商功能比例都顯著提升；其中，若將數位參與度分為高、中、低、零四種類別來觀察，高數位參與度佔比超過半數，零數位參與度的中小企業則從2014年的24%降至17%，數位化落差的狀況有明顯改善。

值得注意的是，高數位參與度的企業認為營收較過去成長52%，也有超過半數的企業認為現在業務情況較過去幾年更加成功。Google大中華區經銷通路業務總監李芝禎說：『(原音)我們看到高數位參與度的企業、有一半以上的企業主跟我們說，投入數位之後，實際上生意的營收是有大幅成長，而且他們對於未來一年持續成長抱持一個相當的信心。』

不過，隨著智慧型手機普及，網站也需要特別針對行動裝置建置網站，但Google的調查發現，有52%的企業認為行動服務很重要，但目前只有32%的中小企業有建置，這也是未來Google要協助中小企業的重點。

此調查是透過電話訪問台灣各地規模小於100人的中小企業，成功訪問680位具決策權的人士意見。