中央大學台經中心今天(27日)公布7月消費者信心指數(CCI)調查結果，總數為78.19點，較6月上升0.43點，是連續2個月下跌後，又轉為上升。值得關注的是，由於畢業季來臨，新鮮人投入職場，使得民眾對於「未來半年國內就業機會」的信心下滑，由於民眾之前因為「一例一休」勞動新制，對就業市場本就較趨於觀望，如今因為季節性因素，讓就業市場的信心從樂觀轉為悲觀。

根據中央大學公布的最新7月消費者信心指數(CCI)調查結果，上升幅度最大的指標為「未來半年投資股票時機」，較上個月調查結果大幅上升2.30點，也拉升總指數的表現。

中央大學台經中心主任吳大任27日指出，原本上個月調查，民眾對於台北股市居高思維，因此對於投資股票信心下滑，但經過1個月的觀察，台股穩站萬點之上，且持續高檔在近1萬5千點左右，因此也讓民眾的信心止跌回升。

不過，值得關注的是，近6年多來都呈現樂觀的「未來半年國內就業機會」，在之前「一例一休」勞動新制上路後，就轉為呈現觀望的態勢，如今畢業季來臨，新鮮人投入職場，指數下降至99.95點，從原本100點之上的樂觀，一舉轉為悲觀。吳大任說：『(原音)這個部分也反應在客觀的失業率，就是6月份的失業率，來到3.74%，也是微幅上升，這次調查，是7月20日左右做的調查，所以是反應7月的情況，這也顯示下個月公布的7月份的失業率，有可能繼續上升的機會。』

央大也表示，目前看來，消費者信心指數(CCI)組成的6個分項指標，全都轉為悲觀，值得後續留意。