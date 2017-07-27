在台日兩地都創下驚人票房記錄的動畫電影《你的名字》，26日才剛發售BD光碟，沒想到就被爆出其中的分鏡疑似抄襲2006年動畫作品《跳躍吧！時空少女》與2012年的《虹色螢火蟲》。

有外國網友發現《你的名字》中當三葉在奔跑前往說服她爸爸的路上的這一片段，竟然跟《虹色螢火蟲》在分鏡上高度相似；而三葉絆倒跌落的動作也跟《跳躍吧！時空少女》雷同，讓網友紛紛議論這是「抄襲」還是「致敬」。

不過《虹色螢火蟲》監督宇田鋼之介則在推特上發文表示，自己當時看到該片段時也「唉呀？」的感到有點意外，但是他認為沒什麼大不了，並認為只要監督有在其中做出變化的話，就不能說是抄襲，而是原創。

《虹色螢火蟲》監督宇田鋼之介也在推特上發表自己的看法。（圖／翻攝自宇田鋼之介推特）