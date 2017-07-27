MOD斷訊風波再掀黨政軍條款爭議 NCC恐淪為打手。（圖／NOWnews提供）

中華電信MOD斷訊事件雖然告一段落，但觀察本次突發斷訊事件，國家通訊委員會（NCC）對於同樣是收視平台的MOD及有線電視，恐怕明顯有兩套標準。

有線電視這一兩年來因頻道授權爭議，數度傳出斷訊危機，NCC的做法是強勢介入頻道商與系統業者的協商，成立專案小組24小時待命，無所不用其極地在保護消費者收視權益，但對照MOD事件發生當下， NCC卻沒有處置，甚至表示「不介入商業協商行為」，前後做法反差極大。

NCC對於中華電信的「關愛」可回溯到2006年，當時政府為了扶持MOD，不受黨政軍條款限制，決議將MOD打造成開放式平台，由「電信法」規管，不得經營或干預頻道商收費及上下架，有線電視則由「廣電三法」管理，可以經營、代理、組合頻道等，但受到黨政軍條款管制。

事實上對收視戶來說，只是在傳輸技術上不同，IPTV (MOD) 與Cable TV (有線電視) 都是家中看電視的平台，兩套標準來管制讓人百思不得其解，並且中華電信董事長鄭優也多次表示，希望能夠廢除黨政軍條款，讓MOD與有線電視能拉齊管制。

在各界大聲疾呼政府解放媒體，廢除黨政軍條例之際，7月1日中華電信MOD事件爆發後，NCC卻在7月5日例行記者會中，未詳細說明如何協調處理，反而拋出「媒體壟斷防制與多元維護法」草案，加強對媒體經營者的限制，似乎有救援MOD、轉移焦點之意味。

針對近期NCC作法，台藝大廣電系系教授賴祥蔚認為，NCC恐怕管太多了，黨政軍條款設立是因當時老三台時代，媒體確實操控在政府、政黨、軍方手上，然而現在時空背景已大不相同。

賴祥蔚指出，生存是目前台灣媒體最迫切問題，面臨全球媒體龍頭Google和Facebook侵蝕本土媒體廣告量，該如何引進資金、注入活水，提升節目內容體質，但NCC卻將焦點放在黨政軍退出媒體，加強對媒體業者的管制。

賴祥蔚強調，更令人匪夷所思的是，客委會與原民會，卻可以直接經營廣播電台，可見法規充滿漏洞，數位匯流時代，許多國家都朝向鬆綁，NCC卻決議反潮流而行。

銘傳大學廣播電視學系主任陳光毅也認為，NCC做法必須檢討。他說，根據電信法，中華電信只能夠提供平台，然而表面上MOD說沒有掌控頻道上下架權力，卻利用多種方式控制，導致本次斷訊事件發生，幾乎就是公然違法，但NCC的態度卻是消極因應。

陳光毅補充，中華電信MOD事件越演越烈，各界撻伐聲浪不斷，不論學者、專家、消費者等，都出來表達反對意見，外傳在政治力影響下，下架頻道才得以恢復至MOD套餐內，看來最後仍然是政治影響媒體。

陳光毅強調，對於大力推動反媒體壟斷法，嚴格執行黨政軍退出媒體的NCC來說，MOD斷訊事件顯得格外諷刺；另外陳光毅呼籲，在本土媒體面臨高度競爭、資訊碎片化的時代，應是給予媒體業者蘿蔔，而非一味給予棍棒約束，才能為媒體產業帶來一線生機。