（中央社記者吳家豪台北26日電）近期網路攻擊事件如WannaCry與Nyetya等勒索病毒，顯露出快速散播與衝擊層面的廣泛，網路設備製造商思科表示，對這些更具破壞性的網路攻擊，企業應採取更主動的防禦行動。



「思科2017年中網路安全報告」揭露快速演進的資安威脅與不斷擴大規模的攻擊，並預測潛在的「摧毀服務（Destruction of Service，DeOS）」將竄起，相比傳統網路攻擊可帶來更嚴重的破壞，讓企業完全無法復原。



思科表示，「摧毀服務」攻擊能夠徹底崩潰組織的備援與安全網，以致在受到攻擊後無法回復系統與資料。隨著物聯網的興起，關鍵產業將更多營運業務移到網際網路上，促使攻擊的接觸點變得更廣大，而這些攻擊的潛在規模與影響也持續提高。



另外，思科發現，物聯網持續為這些網路犯罪者提供新的機會，潛伏其中的許多資安弱點會逐漸被發掘，促使未來更多新型的攻擊手法產生，造成越來越嚴重的影響。最近出現的物聯網僵屍網路（Botnet）已反映出有些攻擊者可能預先打好基礎，伺機發動大規模、高影響的攻擊，甚至對整個網際網路造成破壞。



要對抗現今手法日趨精密的攻擊者，組織必須採取主動的防禦行動。思科資安團隊建議，企業應定期更新基礎設施與設備應用，使攻擊者無法利用已發布的安全弱點進行攻擊；透過整合式防禦來對付複雜的資安環境，並限制孤島式網路安全設備的投資，及早讓組織高級主管參與資安項目，確保他們全面了解風險、回報及預算限制。



資安業者趨勢科技指出，網路攻擊數量日益增加早已不是新聞，但這並不表示研究人員和開發人員就不須設法減少一些關鍵軟體和IT系統可能被攻擊的漏洞，這時候漏洞研究就能派上用場。



趨勢科技表示，漏洞研究的目的，是希望及早發現一些零時差威脅以及軟體的其他問題，當然最好是在網路犯罪集團攻擊這些漏洞之前，就能減少駭客的攻擊管道，降低因零時差漏洞（也就是從未被發現的新漏洞）而遭感染的情況。1060726