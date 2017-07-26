【台灣醒報記者林亭妤綜合報導】人工智慧時代來臨，協助警方偵破重大案件！工研院26日在「資通訊科技日」論壇中發表多項人工智慧最新技術，其中一項「City Eyes雲端視訊分析平台技術」已協助警方偵破多起重大案件。

資通所所長闕志克則在談及「智慧手機與人工智慧」的結合趨勢時表示，未來手機可內建人工智慧分析技術來掌握用戶興趣，發展出使用者的個人化應用。

工硏院26日舉辦第二屆「資通訊科技日」論壇，發表多項「人工智慧」最新技術，包括「ITRI語音助理」、「City Eyes雲端視訊分析平台技術」等，其中「City Eyes雲端視訊分析平台技術」整合車牌辨識、雲端監視器妥善率等功能，彙整多方分析數據，目前已建置於新北市警局中，並協助警方偵破多起重大案件。

隨著人工智慧崛起，深度學習、文字探勘的技術也越趨成熟，闕志克表示，未來手機可試著透過內建的人工智慧分析技術掌握用戶興趣，使手機跟Google、Facebook一樣具有完整的使用者側寫（User Profile），以發展使用者個人化應用。

闕志克進一步指出，下個世代的人工智慧是基於「深度神經網路」（DNN）演算法的機器學習，該演算法是一種模仿生物神經系統的數學模型，能讓研發的程式具有自我學習的功能，可延伸應用到醫療、製造、金融與商業領域，他預期，接下來幾年DNN演算法的研發，將成為資通訊領域的發展重點。

「未來虛擬實境（VR）將會行動化，尺寸只比眼鏡大一點。」數字王國董事會主席周永明則說，擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）將複製個人電腦、智慧手機的發展模式，可望於5年後取代手機大幅成長，應把AR、VR當做催化劑，建立相關軟體、IC晶片的供應鏈，如：內容產業、遊戲產業等。

「看好AR、VR將是5G時代最重要的應用，更是可以改變台灣產業的機會。」周永明建議，以色列在產業型態、人才素質、市場規模上都與台灣接近，而台灣的基礎技術比以色列好，差別只在於台灣雖然善於研究、卻缺乏文化及環境，不善於做終端產品，建議台灣可以參考以色列的發展模式，學以色列做尖端技術，思考未來什麼產業或產品的價值最高。