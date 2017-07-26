統一超與統一重大訊息待公布 明暫停交易中央社 (2017-07-26 19:12)
（中央社記者田裕斌、潘智義台北26日電）統一超商與統一公司今天宣布，因有重大訊息待公布，27日起股票暫停交易。
台灣證券交易所也在晚間公告，統一因有重大訊息待公布，明天包括普通股、以統一為標的的認購(售)權證都暫停交易，在重訊公布後再行申請恢復交易。
根據證交所規定，若上市公司遇決議重大事項，像是嚴重減產或全部停工、申請破產或重整、合併、收購等，或發現重大影響股東權益或股價的媒體報導，但無法於發現當日完整說明者，都應主動申請訊息面暫停交易，違者將遭罰新台幣10萬元以上、最高500萬元的罰金。1060726
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