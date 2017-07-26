再生能源躉購費率 經濟部擬12月公告中央社 (2017-07-26 19:10)
（中央社記者陳政偉台北26日電）經濟部昨天召開107年度「再生能源電能躉購費率審定會」第 1次會議，能源局表示， 9月底前進行聽證及草案預告作業，預計10月底完成初步審定作業，規劃12月上旬公告相關費率。
為辦理審定 107年度再生能源電能躉購費率事宜，由經濟部次長沈榮津擔任召集人，邀集能源、經濟、財務、法律、工程技術、環境、工會及消費者代表等領域專家學者、政府機關及團體代表，昨天召開107年度「再生能源電能躉購費率審定會」第 1次審定會議。
經濟部能源局表示，會議初步確認審定會運作方式、再生能源電能躉購費率審定原則及再生能源電能躉購費率相關議題，並規劃12月上旬公告相關費率，以利業者提早辦理投資規畫作業。
能源局解釋，會議將分成太陽光電、風力發電、生質能及其他再生能源等3個分組，在第1次分組會議邀請相關公、協會及廠商代表，與審定委員充分交流意見。
能源局說，相關意見由各分組進行討論後，作成會議紀錄提報審定會審定「再生能源電能躉購費率及其計算公式(草案)」，初步審定結果也將依據行政程序召開聽證會後，再行確認107年度再生能源電能躉購費率。
能源局說， 107年度各類再生能源電能躉購費率審定作業將循過去辦理經驗，並考量費率審定程序的公開透明，規劃於 9月底前同時進行聽證及草案預告作業，預計於10月底完成初步審定作業，以利再生能源設置者的投資規劃作業。1060726
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【LV】M5294H EPI水波紋金釦手提/手拿晚宴包(亮橘)
- Salvatore Ferragamo 經典Darina金色馬蹄LOGO防刮牛皮手提/
- 【遊遍天下】女款顯瘦JIS90%羽絨防風防潑水極暖羽絨外套G03
- 韓國MUTTI 有機腰凳式抱嬰揹巾 - 煙霧灰
- 【Panasonic 國際牌 】501L六門(翡翠白)NR-F502VG-W1
- 【彩糖鑽工坊】小確幸系列 10K鑽石戒指(CL-RD169)
- Ally愛麗 RecoTex-Cool涼爽蜂巢獨立筒床墊-雙人5尺
- MG珍寶-金寶背1443-竹碳保暖羊毛獨立筒床-雙人加大6尺
- 【BURBERRY】經典格紋PVC皮革飾邊信用卡套/卡夾(灰X黑38806
- 時尚屋 英式5尺雙人經典雙色三線獨立筒彈簧床墊-免組
房價太難追 北市男女30拉警報【好房網News】
矽晶圓供不應求，下半年報價繼續大漲，環球晶等業者股價大漲 【財訊快報】
美聯儲會議紀要來襲 醫改利好美元金價走低【北京新浪網】
台電叫苦 用電量10年增13.6%【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》