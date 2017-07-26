（中央社記者陳政偉台北26日電）經濟部昨天召開107年度「再生能源電能躉購費率審定會」第 1次會議，能源局表示， 9月底前進行聽證及草案預告作業，預計10月底完成初步審定作業，規劃12月上旬公告相關費率。



為辦理審定 107年度再生能源電能躉購費率事宜，由經濟部次長沈榮津擔任召集人，邀集能源、經濟、財務、法律、工程技術、環境、工會及消費者代表等領域專家學者、政府機關及團體代表，昨天召開107年度「再生能源電能躉購費率審定會」第 1次審定會議。



經濟部能源局表示，會議初步確認審定會運作方式、再生能源電能躉購費率審定原則及再生能源電能躉購費率相關議題，並規劃12月上旬公告相關費率，以利業者提早辦理投資規畫作業。



能源局解釋，會議將分成太陽光電、風力發電、生質能及其他再生能源等3個分組，在第1次分組會議邀請相關公、協會及廠商代表，與審定委員充分交流意見。



能源局說，相關意見由各分組進行討論後，作成會議紀錄提報審定會審定「再生能源電能躉購費率及其計算公式(草案)」，初步審定結果也將依據行政程序召開聽證會後，再行確認107年度再生能源電能躉購費率。



能源局說， 107年度各類再生能源電能躉購費率審定作業將循過去辦理經驗，並考量費率審定程序的公開透明，規劃於 9月底前同時進行聽證及草案預告作業，預計於10月底完成初步審定作業，以利再生能源設置者的投資規劃作業。1060726