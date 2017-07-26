颱風尼莎路徑西修 不排除發布陸警中央社 (2017-07-26 19:01)
（中央社記者陳葦庭台北26日電）第9號颱風尼莎（國際命名NESAT）今天形成，週末可能影響台灣天氣，中央氣象局預報員顏增璽表示，發布海上颱風警報機率高，不排除發布陸上颱風警報。
颱風尼莎目前位在菲律賓東方海面，以每小時12公里逐漸向北移動，28日起到30日恐影響台灣天氣。
顏增璽今天表示，尼莎發展條件佳，目前正逐漸增強，最快28日會增強到中度颱風，由於目前太平洋高壓減弱趨勢不如預期，尼莎路徑偏向台灣機率高，29日發布海上颱風警報機率大增，不排除會有陸上颱風警報。
目前各國預測路徑分歧，美軍和台灣的預報模式都認為尼莎會偏西並影響台灣天氣，至於歐洲預測的路線偏東，對台灣天氣無影響。
顏增璽表示，明、後天颱風的路徑會較明朗，28日是轉向關鍵，提醒民眾密切掌握天氣資訊。1060726
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