三星復古彩繪郵筒 兼具郵務與觀光特色台灣好新聞報 (2017-07-26 17:35)
記者陳木隆／宜蘭報導
三星鄉公所辦公廳舍前，26日由鄉長黃錫墉、宜蘭郵局副理陳金龍及三星支局經理游陸樹，共同設立一座富有鄉土特色的復古彩繪郵筒，繽紛亮麗地融合在地元素，並拉近民眾與公部門之間的距離。鄉公所歡迎遊客拍照打卡，並透過手寫信件將三星之美，分享給親朋好友。
這座彩繪郵筒高1.6米、直徑0.6米，採復古圓柱型設計。基座為繽紛花海、正面以櫻花樹、搖搖洛克馬為主角；背面為懷舊歪仔歪橋蒸氣火車、天送埤車站、LOV觀景平臺，以及安農溪泛舟等具有在地特色的元素。模樣可愛討喜、色彩紛呈，充滿創意與特色。
鄉公所觀光所表示，郵筒柱體材質為玻璃纖維，表漆材質為水性水泥漆，塗裝工法為手工彩繪火烤。由5人耗時25個工作天製作而成，共耗資17萬元。獲中華郵政公司核准設立，平日每天收件一次。啟用首日，一群小朋友興沖沖地拿著明信片，要當「首投族」。
鄉長黃錫墉指出，鄉公所特製洛克馬及天送埤兩枚紀念戳章，放置於公所大廳，可讓遊客集章或在明信片上蓋印。彩繪郵筒連結鄉內所有景點，並與廳舍主體結合，塑造成為地方旅遊服務中心。郵筒除郵務功能外，還能凸顯觀光特色，吸引遊客造訪，帶動觀光發展。更希望藉由這款復古彩繪郵筒，喚起民眾手寫的記憶與感動；到三星旅遊的民眾，別忘了寄張明信片或書信給親友，傳遞旅遊心情與喜悅。
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- AT HOME-馬庫斯6尺淺胡桃雙人床(不含床墊)
- 【CASIO】冷冽霧風時尚運動腕錶-綠x藍(STL-S110H-1BDF)
- 【Go-Getter眼鏡】韓版復古圓框款(黑-銀灰#GO2007 BKBR)
- 【RayBan太陽眼鏡】全球熱銷折疊偏光款(黑#RB4105 60158-50
- AROPEC Sweep 席捲男款衝浪防寒衣
- 池上農會 池上米餅-紅藜口味(全素) 天然無負擔的涮嘴零嘴 (
- 【CASIO EDIFICE】高速轉移三眼賽車腕錶-黑x銀(EFR-549D-1A
- LETC無線觸控護眼LED燈-2入組
- JP Kagu 附插座氣壓式收納掀床組(標準)高密度連續彈簧床墊-
- 【海夫健康生活館】日本 elder 仕女足樂輕便鞋（暗紅）
全台最大吃到飽 林皇宮LV森林百匯【MOOK景點家】
一週氣象 三颱成形須留意第9號颱風尼莎【MOOK景點家】
感受台北城歷史意象 北門廣場周邊設置11處歷史解說碑【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》