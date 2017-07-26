記者陳木隆／宜蘭報導

三星鄉公所辦公廳舍前，26日由鄉長黃錫墉、宜蘭郵局副理陳金龍及三星支局經理游陸樹，共同設立一座富有鄉土特色的復古彩繪郵筒，繽紛亮麗地融合在地元素，並拉近民眾與公部門之間的距離。鄉公所歡迎遊客拍照打卡，並透過手寫信件將三星之美，分享給親朋好友。

這座彩繪郵筒高1.6米、直徑0.6米，採復古圓柱型設計。基座為繽紛花海、正面以櫻花樹、搖搖洛克馬為主角；背面為懷舊歪仔歪橋蒸氣火車、天送埤車站、LOV觀景平臺，以及安農溪泛舟等具有在地特色的元素。模樣可愛討喜、色彩紛呈，充滿創意與特色。

鄉公所觀光所表示，郵筒柱體材質為玻璃纖維，表漆材質為水性水泥漆，塗裝工法為手工彩繪火烤。由5人耗時25個工作天製作而成，共耗資17萬元。獲中華郵政公司核准設立，平日每天收件一次。啟用首日，一群小朋友興沖沖地拿著明信片，要當「首投族」。

鄉長黃錫墉指出，鄉公所特製洛克馬及天送埤兩枚紀念戳章，放置於公所大廳，可讓遊客集章或在明信片上蓋印。彩繪郵筒連結鄉內所有景點，並與廳舍主體結合，塑造成為地方旅遊服務中心。郵筒除郵務功能外，還能凸顯觀光特色，吸引遊客造訪，帶動觀光發展。更希望藉由這款復古彩繪郵筒，喚起民眾手寫的記憶與感動；到三星旅遊的民眾，別忘了寄張明信片或書信給親友，傳遞旅遊心情與喜悅。