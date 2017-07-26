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過去被高架道路圍蔽的清代北門城門，在近40年後終見天日，由臺北市府工務局公園處執行的「北門廣場景觀工程」即將於7/29日舉辦啟用典禮，讓北門廣場以全新地景歸還民眾。有關古蹟本體部分將由文化局接續修繕，屆時暫置剝皮寮之古蹟「巖疆鎖鑰」亦將一併考量處置方式。

公園處長黃立遠表示，「北門廣場」的設計，不同於一般都市景觀廣場，由於北門為國定古蹟，北市文化局於103年執行「國定古蹟臺北府城門-北門周邊廣場改造計畫」規劃時即送文化部核定，且北門廣場設計作業亦經文化資產審議委員會、都市設計審議委員會決議，在設計上特別顯示「城門」與「城牆」的關聯，屆時民眾徜徉在「北門廣場」上，可充分感受到台北城牆的歷史意象。該廣場係第一階段地景工程，無涉古蹟本體。

臺北築城的名人故事解說設施

另外亦透過工程手法，將北門及周邊歷史書寫建構於廣場設施內，讓民眾參觀北門時可同時閱讀台北城歷史軌跡。為讓民眾更了解北門歷史，廣場周邊設置11處歷史解說碑，其中「臺北築城的名人故事」對民眾耳熟能詳的沈葆楨、首任臺灣巡撫劉銘傳、臺北知府陳星聚等人事蹟有諸多說明，而原本於北門外甕城橫額上的「巖疆鎖鑰」係北門國定古蹟之一部分，為避免民眾誤解，以鑄鐵製的「巖疆鎖鑰」搭配故事。原品文化局暫時妥善保存於剝皮寮，未來市府文化局將籌措財源辦理，進行第二階段北門本體古蹟修繕時再一併考量「巖疆鎖鑰」。

北門廣場是以「北門」為中心，周邊環繞不同時代的古蹟景點，包括「鐵道部」、「台北郵局」、「大阪商社」、「三井倉庫」以及清代「撫臺街洋樓」、「機器局」…，讓北門廣場以全新姿態，再啟臺北城新故事。