▲根據媒體報導，尚未接受信用卡交易的7-ELEVEN，將開放信用卡交易，確定與國泰世華銀行合作，預計明年初全面上線。（圖／NOWnews資料照）

未來去 7-ELEVEN 也可以刷卡了嗎？根據媒體報導，截至目前都尚未接受信用卡交易的 7-ELEVEN ，終於將開放信用卡交易，確定與國泰世華銀行合作，預計明年初全台 5 千多家門市上線。對此，統一超商證實此事指出，目前評估合作對象之一是國泰世華。

繼全家便利商店可刷台新銀行信用卡後， 7-ELEVEN 也要跟進開啟刷卡服務嗎？根據媒體報導， 7-ELEVEN 已確定由國泰世華成為收單銀行，刷卡機將會獨立設置，現已陸續在門市展開測試，預計最快明年初可在全台 5 千多家門市全面開放刷卡，不過，首年僅限國泰世華的信用卡，隔年起才會陸續開放 icash2.0 聯名卡銀行加入。

針對此事，統一超商僅回應，明年預計可以接受信用卡，目前評估合作對象之一是國泰世華。