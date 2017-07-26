群創積極整機 年底前單月出貨10萬台NOWnews今日新聞 (2017-07-26 18:34)
群創今（ 26 ）日舉行線上法說會，董事長王志超、總經理暨營運長蕭志弘皆出席。群創 2017 年第 2 季稅後淨利為 121 億元，EPS 為 1.22 元，再創合併以來新高。群創指出，在智能製造管理下，本業經營績效佳，毛利率、營業利益率、淨利率三率再創新高。且由於開啟整機模式，樂觀看待未來動能，至於第3季，預估包括出貨與平均售價（ ASP ）皆會成長。
群創總經理暨營運長蕭志弘表示，中國大陸市場上半年的確跌幅較大，下半年還有不確定因素，但包括新興市場與已開發國家都是正向發展的態勢。預期第3 季包括大尺寸、小尺寸的出貨與平均售價（ ASP ）皆會有低個位數至高個位數的成長。
而群創日前表示要摒除面板景氣的影響，轉型具系統整合能力的面板廠，宣告 2017 是整機元年，強調複合式競爭力，針對相關進度，蕭志弘也說，從第2季開始，包括集團與品牌客戶，如面板、機構、光學、電子元件商洽談，逐步啟動整機模式、逐一開案。預計今（2017）年年底前，單月出貨可達10萬台，明年單月出貨可達50萬台。
各產品線部分，電視面板部分，雖然中國大陸第 2 季需求偏弱，但第 3 季隨著促銷的展開，預期包括大陸、歐美地區需求暢順，將著重產品調整，希望以大尺寸高階產品來提升整體獲利。
行動產品部分，中小尺寸應用回溫，第 3 季開始，平板與消費性電子銷售狀況佳，供不應求也帶動價格提升，因此樂觀看待第 3 與第 4 季的表現，下半年可望維持成長動能。至於車用部分，預期 2019、2020 年有重大成長。
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