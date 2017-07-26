▲台糖強調，中元節前到中秋節間是豬肉銷售旺季，此時愛護豬隻都來不及，不可能虐待豬隻。（圖／台糖提供）

動保團體台灣動物社會研究會日前披露，台糖四林種豬場因未配合屏東縣府的「沼渣沼液農田肥分使用計畫」被停水權，由於供水不足及高溫，已有豬隻暴斃，因而抗議動物因人禍受苦，台糖今（ 26 ）日再度發出聲明滅火，改以槽車運水讓豬隻都有充足且清潔的水飲用，強調不可能虐待豬隻。

動保團體抗議台糖屏東萬巒四林繁殖場虐待豬隻，要求農委會重視，而台糖今日再次澄清，四林繁殖場遭停水權後，每日改以槽車運水給場內使用，所有豬隻皆有充足且清潔的水飲用，豬隻的健康及福利無虞。

台糖還說，每年中元節前到中秋節間是豬肉銷售旺季，在此時愛護豬隻都來不及，不可能虐待豬隻！且素來重視動物福利，將貫徹「循環園區」的理念，準備 6.88 億元規畫於屏東東海豐建置以「生產、生態、生活」三生一體、兼顧畜殖產業及友善環境的養豬綠能循環園區，透過負壓、水簾、高床等技術，每隻豬的用水量將從每日平均 30 公升降至 5 公升，創造本土畜殖產業的新里程碑。

台糖最後表示，受限於預算規畫，提列必須遵循一定的法定期程，導致畜殖場改建期程與屏東縣政府的期待有所落差，將持續與屏東縣府溝通，爭取在短時間內恢復水權。