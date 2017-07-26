iPad Pro 10.5吋預約登記 這款式占7成中央社 (2017-07-26 18:52)
（中央社記者吳家豪台北2017年7月26日電）3C通路商燦坤（2430）於7月中旬開放預約登記新版iPad Pro 10.5吋，已累積近5百台的預約數量，其中更發現256GB容量最受消費者的青睞，占比高達7成。
為慶祝新版10.5吋、12.9吋iPad Pro上市，以及最新一代Apple Pencil手寫筆、Smart Keyboard鍵盤保護蓋將於7月27日在燦坤正式開賣，燦坤即日起至7月31日舉辦限時5天的「Apple玩樂放暑假特別計畫」，針對Beats耳機及iPad、Mac推出優惠。
燦坤商品部副總經理李經緯觀察，進入暑假帶動家用遊戲主機及平板電腦等消費性電子商品熱銷，近一個月內iPad總銷售量破萬台，尤其甫在7月中旬開放預約登記的新版iPad Pro 10.5吋已累積近5百台的預約數量，其中256GB容量最受消費者的青睞，占比高達7成。
李經緯補充，蘋果自從於2015年9月推出第一台二合一（2-in-1）iPad Pro 12.9吋至今約一年半，從消費數據發現，Apple Pencil手寫筆、Smart Keyboard鍵盤保護蓋等配件加購率近3成；進一步分析顯示，其中Smart Keyboard鍵盤保護蓋占比約75%，遠大於Apple Pencil手寫筆加購量約25%。
李經緯看好iPad Pro 10.5吋除了硬體升級之外，隨著iOS 11系統更新的加持，將會替新版iPad Pro 10.5吋帶來輕巧而效能更強大的優勢，趕在父親節前開賣預計也能帶動父親節贈禮商機。1060726
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