新台幣貶4.2分 韓元走弱外資匯出中央社 (2017-07-26 18:31)
（中央社記者邱柏勝台北2017年7月26日電）韓元走弱，外資持續匯出，今天新台幣走勢疲弱，終場以30.402元兌1美元作收，貶值4.2分，匯價連2貶，台北與元太外匯經紀公司總成交量萎縮至8.41億美元。
外匯交易員表示，今天包含韓元在內的亞幣走弱，加上外資在台股轉為賣超，在匯市也持續匯出，壓抑新台幣匯價走勢。不過，時值月底出口商拋匯旺季，出口商賣美元的力道不小，也支撐新台幣匯價。「前幾天都是新台幣表現弱勢，今天韓元貶多，但新台幣反而相對有撐」。
展望新台幣後市，外匯交易員指出，本週仍有富邦金、台達電等大型權值股將發放現金股利，外資領到股利仍有匯出動機，不過相較於上週台積電發放的股利，金額相對小很多，預計台股上市櫃公司股利發放告一段落後，新台幣貶值壓力可望減輕。
此外，美國聯準會（Fed）將公布利率決策，市場預期利率不變機率高，但為避免未預期的風險，投資人觀望心態濃厚，連帶導致匯市成交量收斂，今天兩大外匯市場總成交量僅8.41億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為30.360元，最高30.350元、最低30.440元，尾盤收30.402元，貶值4.2分。1060726
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