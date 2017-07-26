（中央社記者張建中新竹2017年7月26日電）晶圓代工廠聯電(2303)第二季受所得稅費用增加影響，歸屬母公司淨利新台幣20.99億元，季減8.2%，每股純益0.17元；聯電預期，第三季晶圓出貨量將較第二季持平。



聯電下午舉行線上法人說明會，公布第二季營運結果；在電腦週邊與通訊產品需求成長帶動下，聯電第二季晶圓出貨量增加約3%，只是匯率影響營收約2%，季合併營收375.38億元，較第一季略增0.3%。



聯電第二季毛利率18%，較第一季下滑1.9個百分點，營業利益16.68億元，季增21.7%，業外同步好轉，只因所得稅費用增加，致歸屬母公司淨利20.99億元，季減8.2%，每股純益0.17元；上半年每股純益0.36元。



其中，14奈米製程比重約1%、28奈米占17%、40奈米占28%；40奈米以下先進製程比重約46%。



展望未來，聯電總經理王石表示，第三季成熟製程需求依然強勁，只是28奈米需求持續疲弱，整體產能利用率將約91%至93%。



王石預期，晶圓出貨量將較第二季持平，以美元計產品平均售價也將持平，低於市場預期的季增5%至10%水準，毛利率將約15%。



聯電今天董事會通過34.36億元資本預算案，將用以建置產能，只是聯電將今年資本支出從先前的20億美元，調降至17億美元。



為償還債務，聯電董事會同時決議發行新台幣100億元額度內無擔保普通公司債。