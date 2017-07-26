（中央社記者陳政偉台北26日電）經濟部公布今年上半年專利申請排名，國內法人由台積電327件、年增431%居冠，鴻海以215件屈居第二。且在發明專利方面，國內法人連三季成長，且上半年成長47.4%贏國外法人。



經濟部智慧財產局統計，106年上半年發明、新型、設計三種專利新申請案3萬5566件，較去年同期成長3%，另一方面，商標註冊申請量4萬390件，年增6%。



專利新申請案中，發明2萬1913件，設計3959件，分別年成長6%、0.4%，但新型9694件，年減2%。



以國籍觀察，新申請的發明專利，國內8086件，外國人1萬3827件，分別增加9%、5%。外國人當中，以日本6275件最高，其次依序為美國3244件、南韓822件、中國大陸807件、香港589件。



發明專利申請前十大，國內法人部分，分別為台積電329件、鴻海215件、聯發科165件、宏136件、友達光電129件、致伸科技81件、工研院79件、慧榮科技67件、華邦電子61件、旺宏電子57件。



智慧局局長洪淑敏表示，以各季來看，前十大國內法人在發明專利部分為連三季成長，今年第2季甚至達10%的雙位數成長。



特別的是，106年上半年發明專利的前十大國內法人中，台積電、華邦電子、旺宏電子都為半導體，洪淑敏解釋，代表半導體產業發展快速，產值創新高，呈現企業積極的布局企圖。



外國法人部分，分別為阿里巴巴495件、英特爾269件、高通266件、應材236件、半導體能源研究所222件、東京威力172件、日東電工127件、三星電子124件、格羅方德半導體123件、康寧公司117件。



洪淑敏指出，106年上半年發明專利的前十大外國法人較去年同期14.7%。其中，阿里巴巴成長673%，排名第一，應該是著重在電子商務、互聯網、電子支付、物流這些部分。而英特爾、高通都呈現負成長。



另外，106年上半年國內發明專利中，企業5749件，個人1347件，分別較去年同期增加12%、6%，而大專院校759件，研究機構231件，則分別下降2%、11%。



洪淑敏說，這次數據特別分出大專院校與研究機構，大專院校當中，以清華大學56件最多，其次依序為台灣大學39件及成功大學37件。研究機構以工研院79件最多，其次是中研院16件，第三是中山科學研究院為10件。1060726