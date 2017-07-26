（中央社記者田裕斌台北26日電）學保歷經六次流標後，今天終於標出，由國泰金控旗下國泰人壽得標，國壽表示，學保包括7大保障，高中職以下至幼兒園幼童都可納保，估有320萬人受惠。



國壽表示，自8月1日起，承保106學年度「學生團體保險」，學保是政府為照顧學生，因疾病或遭逢意外事故時，透過保險金減輕家庭經濟負擔，以保險資源恢復健康或損害彌補。



國壽指出，106學年度學團保障內容主要包含一般及意外身故保障新台幣100萬元、殘廢給付、住院醫療保險金、傷害門診保險金、專案補助重大手術保險金(限免繳保費學生)、因燒燙傷及需重建手術保險金及集體中毒慰問金等多重保障。1060726