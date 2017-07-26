台企前進越南 黃志芳：要拿出最好產品中央社 (2017-07-26 18:42)
（中央社記者廖禹揚胡志明市26日電）越南市場成長快速，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳今天表示，要經營越南市場，不能將其視作發展中國家，要拿出最好的產品，才能與其他國家匹敵。
外貿協會今天在越南胡志明市舉行2017年越南台灣形象展，為期三天的展中以綠色科技、智慧生活為主題，展出包括醫療、農業、智慧機械及綠色科技等高科技應用產品。
外貿協會董事長黃志芳接受媒體訪問時表示，過去30年來，越南有6000多家台商在越南為越南經濟發展做出貢獻，越南當地的台商企業，每年出口金額達500億美元，占越南出口額的三分之一。黃志芳說，藉由台商過去在越南打下的基礎，下個階段的重點就是該如何與越南廠商合作，進軍東協的內需市場。
黃志芳表示，越南市場對產品與技術的需求，將會是跳躍式的，以網路為例，從2G、3G發展到4G的速度相當快，甚至會跨過過渡階段，直接引入最先進的技術，世界各國都是以最好的產品搶攻越南市場，因此台灣業者不能把越南當作開發中國家，只拿出自認符合開發中國家的產品，而是要拿出最好的產品。
黃志芳也提到，這次形象展根據台越經貿關係的強項挑選出展品，例如食品加工機、工具機及高階醫療服務相關產品等，都是符合越南經濟發展需求，有機會發展相當大市場的產業。1060726
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