（中央社台北26日電）中國大陸首個火星模擬基地25日確定設在青海省海西州大柴旦紅崖地區。此處地形地貌、自然風光、氣候條件與火星表面極其相似，預計開發成為火星文旅創意體驗基地。



中新社報導，中國大陸火星村（模擬火星基地）總體方案討論會暨協議簽約儀式在青海省海西州德令哈舉行，大陸首個火星模擬基地確定落地海西州大柴旦紅崖地區。



海西蒙古族藏族自治州地處青藏高原腹地，州域主體是素有中國大陸「聚寶盆」美譽的柴達木盆地。



海西州地理形態多樣，高山、草原、戈壁、沙漠、河流、湖泊等自然形態一應俱全。州域沙漠化面積9.5萬平方公里，占青海省沙漠總面積75.6%，擁有中國大陸最大、最典型的雅丹地貌群（即風蝕性地貌）。



中國火星模擬基地項目旨在營造一個兼具科學、科幻、自然、生態、文化等特色的火星文旅創意體驗基地。



中國科學院月球與深空（外太空）探測總體部主任劉曉群說，中國火星村項目不僅是大陸唯一火星文化旅遊主題園區，還可作為航太、天文、地理、地質、氣象、新能源等領域整合科學實踐教育基地。1060726