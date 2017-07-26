李世光抵泰 預料出席台泰產業高峰論壇中央廣播電台 (2017-07-26 17:45)
政府力拚新南向政策，據了解，經濟部長李世光已在今天(26日)抵達泰國，預計參加27日在曼谷舉辦的「2017年台泰產業鏈結高峰論壇」。
經濟部長李世光的訪泰行程，駐外館處保密到家，提前在泰國組團訪問的商務團，對於27日的論壇上的開幕嘉賓並沒有明載，不過，在李世光傳出訪泰後，商務團晚間將與工總晚宴，行程前，商務團領隊特地提醒團員是正式場合，要穿正式服裝，預料李世光可望出席晚宴。
其實，論壇行程表上，同時並列經濟部長跟次長的預定出席名單，但外館保密到家，怕相關消息露出會有變數。
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