長庚醫院內部管理問題引發急診醫師離職潮，衛福部專案小組今天(26)赴長庚醫院實地查核，並約談董事長王瑞慧等人。專案小組表示，經查核長庚醫院並無重大過失，也沒有明確違法情事，不過，在董事會治理、醫師任免、財務操作及急診人力方面仍有缺失，應在3個月內改善。專案小組並呼籲，長庚醫院應回到創辦人王永慶的初衷，更專注公益與醫療。

針對長庚醫院人事風波，衛福部專案小組13名委員26日赴長庚醫院以分組型式實地調查，直到下午2時才結束。專案小組召集人蔡森田表示，共約談包括董事長王瑞慧及2名董事，以及多位遭長庚免職的醫師，以釐清事件始末。

蔡森田指出，專案小組初步提出4大缺失，包括「董事會治理權責應予釐清」、「醫師任免應審慎並符合程序正義」、「財務操作不應影響醫院經營」以及「急診人力應盡速調整補充避免影響民眾權益」，要求在3個月內改善。

衛福部醫事司長石崇良明確指出，長庚並沒有任何有違反現行醫療法的情事，但基於監督，只要發現缺失衛福部就有責任要求院方改善。蔡森田則呼籲，長庚醫院應回到創辦人王永慶的初衷，更專注公益與醫療。蔡森田：『(原音)經過這麼多年之後，長庚已經變成一個很大的集團，委員也呼籲說他們能回到王董事長當初創建長庚醫院的初衷來經營長庚醫院，而不要太過去講求績效管理，應該在專注社會公益及醫療方面。』

至於外界關注長庚急診人力在醫師集體提出離職之後，是否還能維持運作？石崇良說，經查長庚基隆、台北、林口分院的急診醫師人力沒有問題，衛福部也看到8月的班表了，也會再度前往稽查人力。石崇良：『(原音)急診人力的部分，他們已經提出在8底之前的人力是沒有問題，但是我們仍然會去執行實地查核以確認，他所提出的人力規劃的確是這樣執行。』

衛福部強調，醫療財團法人具有高度公益性質，將積極推動醫療法修法，讓醫療財團法人的治理及財產使用等更為健全。行政院院會已於4月通過醫療法部分條文修正草案，並送立法院審議，希望在下會期能順利完成立法程序，也籲請各界支持。