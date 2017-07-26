經濟部智慧局今天(26日)公布今年上半年專利申請的情況，新申請案共有3萬5,500多件，較去年同期成長3%，其中在發明專利申請的件數上，本國法人居冠的為台積電，外國法人則為阿里巴巴。經濟部表示，申請專利之後，還得經過核准，才會發給專利證書，核准率為7成。

根據經濟部的統計，今年上半年3種專利新申請案共有35,566件，較去年同期增加3%，其中發明21,913件，設計3,959件，分別成長6%、0.4%，但新型9,694件，則是減少2%。

經濟部指出，在發明專利申請的前5大中，本國法人居冠的為台積電，共有329件，較去年同期成長4倍，鴻海緊追在後，則是有215件，其次為聯發科、宏碁以及友達光電。經濟部表示，這次專利申請的法人前10大中，多集中在半導體業，這應該也和台灣半導體業近期暢旺有關。智慧局局長洪淑敏說：『(原音)今年第一季半導體設備的產值，有106億，較上年同期增加3成，大概29%，所以今年的產值，可以創下新高，我們也看到出來，好像反應在專利的申請的量上面，台積電、華邦電還有旺宏，其實他們都是做半導體，感覺上排名前十大就有3家在做半導體，也可以反應看到台灣半導體產業這幾年蒸蒸日上，這樣的發展趨勢，其實是穩合的。』

至於在外國法人申請的件數中，居冠的為中國大陸電商龍頭阿里巴巴，共有495件，其次為美國企業英特爾、高通等。經濟部指出，阿里巴巴向台灣申請的專利件數比去年同期成長高達6.7倍，集中於電商平台、支付以及物流數據分析等專利。