衛福部調查長庚醫院人事風波，列出4缺失要求改善。對此，長庚醫院發言人黃璟隆表示，院方與專案小組的專家學者們溝通良好，針對衛福部提出的4大缺失，院方虛心接受，會再進一步改善，讓長庚的醫療服務更盡善盡美。

至於外傳的人事紛爭耳語，黃璟隆說，長庚已經說清楚沒有這一回事，針對已進入司法程序的部分，未來也會尊重司法。