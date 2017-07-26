法新社報導，尼加拉瓜歌手朱尼嘉(Hernaldo Zuniga)把一家子都帶到非洲國家盧安達旅行，跋涉穿越西北部蓊鬱的森林以及籠罩煙霧的火山，只為找尋山地大猩猩(mountain gorilla)。

朱尼嘉形容，他們與這種瀕危靈長類的相遇，「幾乎是種靈性(體驗)」，而這也是他們前往肯亞遊獵與南非行期間，停留盧安達的唯一原因。

不過，盧安達已不再滿足於作為觀光行程中旋風式停留的站點。除了世界知名的山地大猩猩，該國正努力擴大吸引力，同時進一步縮減小眾市場，僅鎖定最富有的觀光客。

朱尼嘉稱自己很幸運，因為一家5口在盧安達當局漲價之前，就取得看大猩猩的許可。盧安達於今年5月把價格加倍，漲到每人1,500美元。

在拉丁美洲知名度很高的朱尼嘉說，「我認為對許多人來說這會是個缺點，只有菁英群體付得起錢。」

然而對於盧安達來說，漲價卻是種謹慎策略，既有利於加強保育行動，同時也可把自己定位成奢華觀光景點。

盧安達發展委員會(Rwanda Development Board)執行長阿卡曼吉(Clare Akamanzi)說，「(漲價)背後的想法是，這是個獨一無二的經驗，同時也需要限制人數。我們的觀光業非常仰賴自然資源，而我們非常嚴肅看待保育。」

法新社則指出，這種高價位、對環境低衝擊的策略，已在波札那與不丹等國運作良好。