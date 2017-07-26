義大利最大銀行「聯合信貸」(UniCredit)今天(26日)表示，駭客侵入銀行內部，竊取約40萬筆該銀行的義國客戶資料，但是客戶的銀行帳戶資料並未遭竊。

聯合信貸表示，駭客是在去年與過去2個月間，透過外部合作夥伴入侵銀行，竊取的客戶資料為個人借貸訊息。

聯合信貸指出：「例如可以登錄客戶個人帳戶的密碼，或是允許非授權轉帳的客戶資料，都未遭到駭客竊取，不過，一些其他的個人資料與IBAN代碼可能已遭駭客竊取。」IBAN代碼是歐洲銀行間進行匯款作業時，經常使用的一組數字。

聯合信貸表示，已立即採取行動，遏止客戶資料遭駭，並向主管機關通報，將對犯罪者展開法律行動。