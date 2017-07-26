【鉅亨網記者宋宜芳 台北】

工研院產業經濟與趨勢研究中心分析師黃仲宏今 (26) 日在「玉山．安永科技論壇」表示，智慧型機器人商機夯，預估 2021 年時，市場規模將從 2016 年的 202 億美元，增加至 336 億美元 (逾新台幣 1 兆元)，等於 5 年內大增逾 66%，不容小覷。

談到台灣發展機器人產業，黃仲宏提醒要留意四大挑戰，包括：(1) 國際競爭對手強者恆強，大者恆大，(2) 生產加工製品利潤降低，(3) 人才養成不易，(4) 中國大陸機械製造產品的快速成長。

黃仲宏指出，智慧型機器人主要分為工業機器人與服務型機器人兩大類，其中，服務型機器人因庶務人力短缺、智慧家居、醫療照護等需求而成長更為快速。

黃仲宏補充，上述的數值僅針對機器人產品來做估算，沒有涵蓋其餘機器人周邊產品，因此其數值相對保守，但事實上近幾年工業機器人手臂大爆炸，成長相當驚人。

黃仲宏認為，機械手臂應用機器學習技術將在 2018 年成為各大廠普及的技術，其中，人工智慧將為深度學習並對製造業帶來變革，透過深度學習可讓工業機器人在生產過程不斷學習，進而實現自我編程，並主動分享給其他機器人。

黃仲宏並對機器人宏觀趨勢發展做出預測，預期 2020 年時，工業機器人將是物聯網系統中靈活的生產工具，除了生產應用需求外，機器人亦滲透到現代醫療健康照護、交通等產業，變成自動駕駛機器人、手術機器人、照護陪伴機器人，人工智慧的進步下，人類生活方式延伸出許多的服務機器人需求。

到了 2025 年，黃仲宏認為，智慧機器人產品和自動化技術將普及到人類日常生活工作中，生產製造中多由人為控制到智能系統化控制，人工智慧成為決策輔助工具，機器學習技術取代很多非專家的工作，無人機物流、高齡生活輔助機器人成了不可或缺的應用。