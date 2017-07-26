外貿協會「2017越南台灣形象展」今天(26日)在越南西貢會展中心登場，越南商工總會總會長暨越南台灣事務委員會主席武進祿致詞時，對於此次展覽以綠色科技、智慧生活為特色表達讚許與肯定。

武進祿表示，展場上的各項產品將提供越南消費者、當地各大企業，並且對當地生產的產品有提升作用，帶來未來發展趨勢。他並提到，本次展出的這些台灣精品部分在台灣生產，也有部分是由越南台商在此生產製造，等於是「Made in Vietnam」，他感到榮耀與歡迎。

武進祿指出，期盼未來配合外貿協會的各項拓銷活動，促成台、越雙方更多經貿商機，同時，越南廠商透過此次展覽也能夠向台灣學習，提升經營效益與競爭力。