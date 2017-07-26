【鉅亨網記者宋宜芳 台北】

安永聯合會計師事務所今 (26) 日與玉山科技協會共同主辦「玉山．安永科技論壇」，安永聯合會計師事務所所長林鴻光表示，根據最新《安永成長晴雨表》調查顯示，受訪的高階主管認為機器人與人工智慧崛起，是將來全球市場發展的不確定因素之一，但卻也認為市場因此會帶來成長機會。

事實上，安永正透過智慧自動化改造內部營運流程，安永中國諮詢服務合夥人歐陽偉基指出，目前已經自動化的流程包含財務，會計和申報；人力資源；稅務服務，以及客戶驗收等，共有 200 個流程、300 項改進，總計節省 80 萬個小時。

歐陽偉基說明，機器人自動化在低風險的前提下有許多好處，包括準確性、一致性、高生產力與無區域限制等，且自動化的投資回報週期更短，更能釋放人力資源投入更高附加價值的任務；因此未來在財務、人力資源、供應鏈，乃至於客服中心的相關作業流程，都有機會進行自動化。

台灣玉山科技協會理事長理事長王伯元則認為，人工智慧成全世界最熱門的話題，人力操作許多工作未來可能被取代，因為人工智慧打破熟悉的生活方式，儘管將很多人面臨失業，但這樣的轉變也會創造很多工作機會。

他並引述軟體銀行集團董事長兼總裁孫正義的話指出，「人工智慧帶來全球資訊革命，對人類帶來的影響可能已經超過 19 世紀的工業革命」，也因此在人工智慧浪潮下，王伯元強調，「台灣不能缺席」。