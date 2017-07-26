空巴第100架A350 華航正是買主中央社 (2017-07-26 18:50)
空中巴士26日將第100架A350飛機交給客戶，買主正是中華航空，這是華航接收的第七架A350。（空中巴士提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年7月26日
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