旅行也能練功 四大工作技能邊玩邊學MOOK景點家 (2017-07-26 17:50)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
旅遊對許多人來說也許只是放鬆身心的活動，不過對部分人來說卻有不同的重要性，旅行的意義對每個人來說都有不同的定義。除了找尋自我與放鬆等體驗與感受外，旅行也可以是增進自我工作技能的過程，以下會提到四點自助旅行時可以幫助提升的職場能力，讓出遊不單單只是玩樂主義而已。
自助旅行也能提升職場技能 (圖／Stocksnap)
1. 組織規劃能力
在選擇自助旅行時，從一開始的行程規劃、機票、住宿、景點等，都要從頭包辦到尾，是件看似單純其實做起來相當複雜的事情，而這就像是職場中負責某項專案或活動時，所需要的規劃能力，必須考慮到流程的順暢、細節與周詳度。
規劃旅行可以訓練組織統整能力 (圖／Stocksnap)
2. 社交能力
自助旅行中是絕對免不了與人交際的時刻，不論是尋求協助或是認識新朋友，在表達能力與禮儀上都是在職場不可或缺的技能之一。尤其在非自己熟悉的語言國家時，還能訓練自己的語言及肢體表達能力。
面對來自各國旅人的社交能力 (圖／Stocksnap)
3. 觀察力
在陌生的環境旅遊時，雖然有學習新事物的刺激與樂趣，但同時也隱藏著許多危險因子，此時敏銳的觀察能力可以幫助自己避開這些問題。在工作崗位上，如何運用自己的觀察力去發掘問題、掌握人與人之間的互動狀況，也是非常重要的技能。
對陌生環境的觀察能力，在職場上也是一大加分 (圖／Stocksnap)
4. 解決問題能力
在任何旅行中，一定都會遇到各式各樣、大大小小的問題與障礙，這時候如何解決問題以及尋找對的人協助，則是非常重要。在職場上也會有許多來自客戶或是主管所給予的任務，這時候從旅遊中所學習到解決與克服問題的能力，則有助於職場加分。
對自己好一點吧！若遇到這五種狀況～請立馬去旅行
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15611
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