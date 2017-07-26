文／MOOK景點家編輯部整理報導



韓劇風潮延燒全球，許多韓國影迷都會跟著韓劇去造訪劇中的場景，除了近期首爾的熱門新景點「首爾路7017」空中花園步道外，還有許多值得造訪的浪漫夜景地點。以下推選首爾十大迷人夜景，不僅可以帶著戀人或曖昧的對象一同前往，也能順道朝聖韓劇的熱門場景，在忙碌的都市生活中，暫時放鬆感受一下。

首爾迷人夜景 (圖／首爾觀光局)

1. 光化門廣場

光化門廣場是指現在光化門前的十字路口，一直以來都是韓國主要行政機關的聚集地。光化門廣場以李舜臣將軍銅像與世宗大王銅像為中心分成幾個領域，除了廣場以外，還有首爾的象徵物獬豸以及花地毯。白天是充滿來來去去人潮的光化門廣場，但是到的夜晚就變身成為寧靜又美麗的夜景景點，能欣賞到以仁王山為背景的歷史首爾景觀。

光化門廣場 (圖／首爾觀光局)

2. 駱山公園

駱山公園不僅是散步的好地方，也是首爾賞夜景的熱門地點。擁有美麗風景的駱山公園，是許多韓劇的取景地，可以在城墎遠眺夜裡的都市燈火。

駱山公園 (圖／首爾觀光局)

3. 南山N首爾塔

最具代表的著名南山首爾塔位在首爾的心臟地帶，不僅可以欣賞到首爾全景，這裡也是韓劇最常取景的景點之一。首爾塔每天都會有夜間燈光秀，整點都會變換一次顏色。

南山N首爾塔 (圖／首爾觀光局)

4. 天空公園

天空公園因地處離天空最近的地方而得名，是屬於生態環境公園。公園內擁有大片寬廣的草原，當風吹來的時候，紫芒隨著微風恣意搖擺，讓人感受到自然的美感。每當10月紫芒慶典開始時，夜間的燈飾點亮了公園的每一角落，遊客變能欣賞更加豐富、與平時不同的華麗夜景。

天空公園 (圖／首爾觀光局)

5. 63 Square

汝矣島的63大廈是一處結合藝文、餐廳、娛樂的複合式空間。不僅有Sky Lounge、異國餐廳等，另外還有63海洋世界、63空中美術館、咖啡廳等各種便利設施。登上63景觀台後除了欣賞漢江西北邊與N首爾塔夜景，同時還能觀覽各種新鮮有趣的美術藝術品。

63 Square (圖／首爾觀光局)

6. 北岳山

北岳山步道全長約6.2公里，在這邊可以欣賞到令人驚豔的夜景。除了賞夜景外，北岳山還有朝鮮時代的城廓，在夜晚的閃爍燈火下，可以感受到繁華動人的歷史氣氛。

北岳山 (圖／首爾觀光局)

7. 盤浦大橋

盤浦大橋是連接龍山區和瑞草區的一座兩層橋樑，可以欣賞到彩虹噴泉表演，並在汝矣島煙火節期間觀賞煙火。盤浦漢江公園是賞夜景的絕佳位置，不但設有可以觀賞噴泉的戶外坡型舞台，還有面積達4萬平方公尺的月亮型月光廣場、世界廣場，以及各種運動設施。

盤浦大橋 (圖／首爾觀光局)

8. 梅峰山

梅峰山被選為首爾十大超美夜景之一，傳說是古代君王打獵時，放了老鷹來捉住野雞而將此山名為梅峰山。梅峰山頂有一個八角亭，可以把首爾市內的景色盡收眼底，是首爾欣賞夜景的著名地點之一。

梅峰山 (圖／首爾觀光局)

9. 仙遊島

仙遊島公園是韓國第一座再利用生態公園，汝矣島的天際線望過去，可以欣賞到星光閃閃的美麗夜景。夜晚的四色照名開啟後，拱橋周邊交錯著紅、藍、黃、綠的四個顏色完美輝映，橋樑周邊散發浪漫的彩虹光芒。連多個韓國知名綜藝節目《無限挑戰》及《RUNNINGMAN》也都曾來此處拍攝。

仙遊島 (圖／首爾觀光局)

10. 石村湖

石村湖 (圖／首爾觀光局)

石村湖原為漢江的一部份，1971年因漢江河床整頓工程斷了水道而形成，以生態環境慨念進行整頓，讓這邊煥然一新成為石村湖水公園。石村湖的夜景可以欣賞倒映在湖水面上的燈光，非常適合遊客前來湖畔散步，欣賞美景。



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