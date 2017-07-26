文／MOOK景點家陳玟霖整理報導



火雞肉飯是台灣嘉義地區知名小吃之一，在白飯上鋪上火雞肉，再淋上雞汁跟豬油，簡單又傳統的料理總是讓人食指大動。現在要吃著名美味的雞肉飯不用再到嘉義，台北也有傳同好吃的火雞肉飯了！

嘉義火雞肉飯是大家懷舊又古早的美味小吃之一（圖／MOOK景點家張盈盈）

1.張記嘉義雞肉飯

張記嘉義雞肉飯的位置是在公館的汀洲路上，雖然在不起眼的騎樓內，雞肉飯的美味還是掩蓋不了饕客的胃。屢屢客滿的情形就不難猜出其中火雞肉飯的滋味有多麼得吸引人，愛品嘗傳統小吃的旅客千萬別錯過。



【Info】

張記嘉義雞肉飯

店家地址 台北市中正區汀州路三段233號

營業時間 10:30-20:00 週二公休

連絡電話 02-2369-8811

2.雄記嘉義雞肉飯

雄記嘉義雞肉飯可謂大橋頭美食之一，大家晚上去逛「延三夜市」時絕對不會錯過這家招牌古老、內容豐富的雄記嘉義雞肉飯。雄記雞肉飯不光只是單純賣雞肉飯，也有販售各種台式小吃，下次去大橋頭附近逛夜市時不妨一試這家著名的懷舊雞肉飯。



【Info】

雄記嘉義雞肉飯

店家地址 台北市大同區延平北路三段61-1號

營業時間 16:00-22:00

連絡電話 02-2594-8078

3.梁記嘉義雞肉飯

民國64年就成立的梁記嘉義雞肉飯，是台北知名老字號的雞肉飯名店，延續大家在嘉義品嚐到的古早味，原汁原味的在這裡呈現。梁記雞肉飯的美味讓店家總是大排長龍，要吃到道地的雞肉飯可是需要耐心等待。

梁記嘉義火雞肉飯呈現嘉義古早的配方和料理手法（圖／MOOK景點家張盈盈）

【Info】

梁記嘉義雞肉飯

店家地址 台北市中山區松江路90巷19號

營業時間 週一至週五10:00-20:00

連絡電話 02-2563-4671





4.蔡家嘉義火雞肉飯

說到雞肉飯就不可以錯過這家位於「寧夏夜市」內的美食蔡家嘉義火雞肉飯，他們的雞肉飯是以較長的絲狀火雞肉組成，比起以往「肉燥」型式的雞肉飯口感更加厚實，還有各式各樣的家常小菜一起配著吃，也是生活中的一大享受。



【Info】

蔡家嘉義火雞肉飯

店家地址 台北市大同區寧夏路46號

營業時間 11:00-2:00

連絡電話 02-2555-4875

嘉義噴水雞肉飯可說是台灣雞肉飯的始祖店（圖／MOOK）

雞肉飯是現在各年齡層都喜愛的古早味美食，這些老店家把嘉義的雞肉飯移植至台北，讓台北也有傳統的美食可以享用，配上各家獨門的醬汁和做法，使每一碗雞肉飯都別有風味。





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