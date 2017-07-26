文／MOOK景點家吳品萱整理報導



鬆鬆軟軟讓人一口咬下就全身充滿幸福感，日本近年掀起厚實的鬆餅熱潮，比起一般鬆餅，厚鬆餅需要花上較長的烘培時間，因為經過長時間的細心煎烤，更能將美味濃縮其中~在此介紹四間人氣厚鬆餅店，不用到日本，全台北中南就好多美味的厚鬆餅!

HONOLULU熔岩鬆餅 (圖 / UZNA OMOM 杏桃鬆餅屋)

1. UZNA OMOM 杏桃鬆餅屋



來自日本東京表參道「裡原宿貓街」的人氣品牌『杏桃鬆餅屋』，在台擁有許多分店，以東京食材、食器原汁原味呈現，完整傳遞日本東京原宿本店特色。杏桃鬆餅屋獨特之處，在於選用北海道小麥粉、北海道NAKAZAWA鮮奶油與苗栗土雞蛋等特色食材，煎出厚度高達4公分，號稱全台最厚鬆餅之「蘇芙蕾厚鬆餅」。

招牌的蘇芙蕾厚鬆餅竟高達8公分高 (圖 / UZNA OMOM 杏桃鬆餅屋)

[Info]

忠孝店

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷19弄16號

電話：02 2771 2977



中壢大江店

地址：桃園市中壢區中園路二段501號4F（大江國際購物中心4F）

電話：03-468-0333



統一時代店

地址：台北市信義區忠孝東路五段8號1F（統一時代百貨1F）

電話：02-2722-0179



台北南港店

地址：台北市南港區忠孝東路七段369號2F（CITY LINK南港車站A棟2F）

電話：02-2652-9220



SOGO復興店

地址：台北市大安區忠孝東路三段300號5F（SOGO百貨復興館5F）

電話：02-8772-3030





2.雪之下台北



連續兩年榮獲日本最大美食網站Tabelog (食べログ) 最佳甜點的「雪之下」，招牌為厚達4cm的現烤鬆餅及新鮮水果製成的刨冰，台北為其海外第一家店舖，使用的食材高達九成以上與日本當地的相同。雪之下的巧克力口味厚鬆餅丶基底，使用VAN HOUTEN的可可粉，其特色是在鬆餅體中能夠感受到巧克力的香醇濃郁。

歐洲米其林甜點師，曾以「如絲絨般的感受」來讚賞VAN HOUTEN可可粉 (圖 / 雪之下台北)

[Info]

地址 : 台北市忠孝東路四段553巷16弄3號1F

電話 : 02-27468119

週三公休





3. Autumn舒芙蕾熱·鬆餅



「Autumn舒芙蕾熱·鬆餅」是近期超紅的IG台南下午茶打卡甜點，現點現做，不添加泡打粉或鬆餅粉的天然健康舒芙蕾厚鬆餅，用料實在口感Q彈綿密。內用座位數不多，來之前一定要訂位，裝潢走日系雜貨風，給人溫馨舒適的感覺。

伯爵牛奶厚鬆餅 (圖 / Autumn舒芙蕾熱·鬆餅)

[Info]

地址: 台南市中西區永福路二段117號

電話: 06 223 6586

週一公休





4. Jamling café



Jamling café老闆是土生土長的日本人，店內特色為現點現做的日式厚鬆餅，口味多樣鹹甜都有。Jamling café的鬆餅，吃進嘴裡有入口即化的口感令人驚艷。不添加奶油，使用優良品質的雞蛋，乳品及日本進口的小麥粉，非常值得一試。

季節限定「芒果克林姆鬆餅」(圖 / Jamling café)

[Info]

台北店

地址：台北市大安區安和路一段127巷29弄15號

電話：02-27012030



台中店

地址： 403台中市西區健行路1049號金典綠園道

電話： 04 2323 1552





看完這些熱呼呼又鬆軟的厚鬆餅，口水都要流下來了啦~不妨這個假日選一間度過悠閒的午後時光吧!



夢幻鄉村雜貨小舖 全台四大田園下午茶

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