（中央社記者汪淑芬台北26日電）空中巴士今天將第100架A350飛機交給客戶，買主正是中華航空，這是華航接收的第七架A350。



空中巴士今天發布新聞稿，2014年12月交付首架A350廣體飛機，距今只有約30個月，已交付了100架。



空中巴士指出，達成交付第100架A350里程碑，象徵空中巴士完成史上最快的廣體飛機產能擴展，正在邁向於2018年底每月交付10架A350的目標。



華航董事長何煖軒表示：「華航非常高興能夠接收第100架A350。就各方面而言，這種優異的新飛機表現都超越了我們原本的期望。這些方面包括營運效益、顯著降低耗油量，及為乘客提供的飛行舒適性。」



A350有兩款，包括A350-900及A350-1000，首架A350-1000年底才要交機。



華航向空中巴士購買了14架A350-900，預計明年全部接收完畢。



A350擁有先進的空氣動力設計、碳纖維機身與機翼、加上省油的全新勞斯萊斯發動機，可將耗油量與廢氣排放量減少25%。



空中巴士已自45家客戶獲得847架A350XWB確認訂單，至今A350已交付給全球14家航空公司。1060726