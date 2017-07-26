（中央社記者陳葦庭台北26日電）2017香港單車節將在10月8日登場，香港旅遊局預估將會吸引超過5000人參加，其中路線包括青馬大橋、ICC環球貿易廣場的50公里挑戰組路線是最熱門項目。



由香港旅遊發展局主辦的第3屆香港單車節將於10月8日舉辦，主辦單位預計今年將吸引超過5000人報名參賽。



香港旅遊局表示，這次最引人關注的就是50公里挑戰組，路線會包括香港多個標誌性建築及主要道路，像是尖沙咀文化中心、全港最高的建築物ICC環球貿易廣場、全球最長的行車鐵路雙用懸索吊橋「青馬大橋」，增加路線的挑戰性和新鮮感。



另外，香港單車節為專業車手舉辦的香港挑戰賽，將在尖沙咀的環形公路賽道以繞圈方式進行，今年也被國際自行車聯盟（UCI）列為亞洲巡迴賽1.1級賽事，旅客可於維多利亞港旁近距離觀看上百位國際專業職業車手在公路上迎風馳騁。1060726