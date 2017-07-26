三星職業電競隊授旗（2）中央社 (2017-07-26 17:50)
智慧型手機品牌三星電子日前宣布在台灣正式成立職業電競隊，26日舉辦授旗儀式為選手們加油打氣，八位選手與四位後勤隊員首次公開亮相。中央社記者吳家豪攝 106年7月26日
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