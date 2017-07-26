台灣三星電子總經理李載燁授予Samsung TTP Espotrs戰隊代表戰旗。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.26）

日前台灣三星宣布正式成立《傳說對決》職業戰隊「Samsung TTP Esports」，今（26）日特別舉辦授旗儀式為選手們加油打氣，8位選手與4位後勤團員首次公開亮相，呼應隊名及團隊核心價值TTP（團隊合作Teamwork、感恩Thankful、熱情Passion），並從台灣三星電子總經理李載燁手中接過象徵王者之獅的Samsung TTP Esports大旗，誓言將於《2017 傳說對決職業聯賽》中與三星共創榮耀、旗開得勝。

Samsung TTP Espotrs戰隊今天正式亮相。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.26）

現場也展示了《傳說對決》遊戲。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.26）

台灣三星電子總經理李載燁授予Samsung TTP Espotrs戰隊代表戰旗。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.26）

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮表示，台灣三星電子長期關注消費者熱衷的事物，積極與年輕世代溝通。這次接觸到台灣有一群對電競有理想、有抱負的年輕人正勇於逐夢，希望透過企業一己之力鼓勵他們發揮所長，期盼有朝一日能將他們推向國際舞台，為國爭光。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.26）

Samsung TTP Esports職業電競戰隊12名成員，由團長林伯軒（冷宇）領軍、精通心靈教育訓練的副團長李訓億（尼歐）、照顧選手生活起居的隊經理黃千寧（旺旺）、創新戰術引領隊伍的教練S.T Cuter陳映霖，以及實力堅強的選手團隊們：３名分析師S.T Ben（李俊毅）、S.T Sky （陳森鵬）、S.T Shun（陳安邦），曾占據《傳說對決》台服前四名的S.T. Ting（宮廷/魔龍）、S.T XianYo（鮮柚/打野）、S.T HuaLin（花凜/中路）、S.T Lover（情人/凱薩），和同樣擁有台服前20強實力的S.T Scott（凜/輔助）所組成，實力非凡。

Samsung TTP Espotrs 12名成員正式亮相。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.26）

Samsung TTP Espotrs戰隊表演富有精神的隊呼，凝聚隊員向心力。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.26）

為精進團隊表現，三星為戰隊準備60坪大空間的宿舍集中訓練，讓成員們可就近討論作戰策略、快速培養團隊默契。此外，也規畫多項培訓課程，除了每日將近10小時基本的走位、野路配合練習、對手分析、戰術討論等團練之外，還透過多種團隊建構（Team Building）的活動和遊戲，來培養彼此的默契。像是「信任倒」等遊戲來增加隊員之間的默契與信任度。另外三星更安排美姿美儀和造型課程，為每位選手塑造個人專屬風格，建立團體形象。

團長林宇軒（冷宇）分享戰隊練習過程與秘辛。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.26）

「信任倒」遊戲讓隊員彼此信賴。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.26）

「信任倒」遊戲讓隊員彼此信賴。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.26）

一同展示Samsung Galaxy S8手機與《傳說對決》遊戲。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.26）

身為隊長的S.T. Ting宮廷表示，即使只有零點幾秒不小心，都有可能影響整個比賽，因此比賽中必須全神貫注，才能贏得勝利。而團隊中年紀最小的S.T XianYo鮮柚則說，或許因為年紀還小，家人總是擔心是否不能適應台北這陌生的環境以及第一次的團體生活，但在經過團隊多次的溝通，總算了解我們在追求的不僅僅是遊戲，而是站在世界電競舞台的夢想。三星的贊助提供了最棒的機會，一圓我們的電競夢。

選手們切換成遊戲模式，準備大打一場。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.26）

7月30日Samsung TTP Esports即將迎來第1場《傳說對決》GCS 職業聯賽的正式比賽，聯訪時媒體問到目前覺得最大的競爭對手是誰時，Samsung TTP Esports認為目前最強的對手便是曾經拿過冠軍的AHQ，不過也認為他們最大的優勢就是在於相當團結，成員們也都相當的有默契。

選手們切換成遊戲模式，準備大打一場。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.26）

當媒體問到成為職業選手後，與平時在打遊戲的心境上有何變化，幾乎所有成員都異口同聲的表示，成為職業選手後，不像休閒玩家一樣不在意輸贏、放鬆打，而是全神貫注每一場遊戲然後贏得勝利，因為團隊中每個人的夢想只有一個，那就是成為世界冠軍。

每個人都全神貫注在遊戲上。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.26）

每個人都全神貫注在遊戲上。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.26）

每個人都全神貫注在遊戲上。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.07.26）